Opitá vodička narážala do áut, zastavil ju až stĺp

Svidník 3. decembra (TASR) - Polícia vo Svidníku obvinila 37-ročnú ženu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa mala dopustiť v pondelok (2. 12.) o 6.00 h. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, žena viedla osobné vozidlo po Ulici Sov. hrdinov vo Svidníku, pričom narazila do zaparkovaného osobného auta, no pokračovala v jazde ďalej.



"Neskôr narazila do druhého osobného vozidla, ktoré bolo zaparkované, no vodička ani teraz nezastavila. Na kruhovom objazde s vozidlom zišla mimo cesty a narazila do stĺpa verejného osvetlenia, auto konečne zastavila," povedala Ligdayová.



Policajná hliadka ženu vyzvala na vykonanie dychovej skúšky. "Výsledok bol pozitívny s hodnotu viac ako 2,6 promile," uviedla Ligdayová s tým, že ju zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.