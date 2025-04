OPITÝ ZA VOLANTOM: Muž skončil v kanáli, nafúkal vyše 2 promile

Svidník 23. apríla (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia vo Svidníku 53-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako uviedla, protiprávneho konania sa dopustil v utorok (22. 4.) pár minút po 8.00 h v obci Kružlová v okrese Svidník.



„Viedol osobné motorové vozidlo, pričom pri jednom z rodinných domov zišiel mimo cesty do odvodňovacieho kanála a narazil do kanálového priepustu. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila vodiča kontrole, bol podrobený aj dychovej skúške. Jej výsledok presiahol 2,1 promile,“ dodala Ligdayová s tým, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.