OPITÝ A AGRESÍVNY: Polícia obvinila 57-ročného muža

Svidník 22. apríla (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia vo Svidníku obvinila 57-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k udalosti došlo v sobotu (20. 4.) popoludní v jednej z obcí v okrese Svidník.



"Muž pod vplyvom alkoholu v kuchyni rodinného domu najskôr vyvolal hádku a neskôr aj fyzicky zaútočil na ženu. Udieral ju do hlavy, do tváre i do hrude a neskôr došlo aj na vyhrážky, že ju zabije. Vraj si vezme nôž a odreže jej hlavu. Vystrašená žena sa veľmi bála, že muž svoje vyhrážky aj uskutoční, a tak utiekla z domu preč," uviedla Ligdayová.



Polícia po príchode na miesto zadržala 57-ročného muža, ktorý skončil v cele policajného zaistenia. Muž bol obvinený zo spomenutého trestného činu. Ako povedala Ligdayová, ak sa mu vina pred súdom preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na tri roky. Skutku sa dopustil na chránenej osobe.