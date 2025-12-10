Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vo Svidníku obvinila muža z drogovej trestnej činnosti

Giraltovce 10. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku obvinil 34-ročného muža z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. TASR o tom o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, ešte v júni tohto roka sa v priestoroch jednej z firiem v Giraltovciach našlo v osobnom vozidle plastové vrecko s obsahom kryštalickej látky, ako aj striekačka s bielou kryštalickou látkou, ktoré polícia zaistila.

„Tento materiál bol zaslaný na kriminalisticko-expertízne skúmanie, ktorého výsledok preukázal, že ide o metamfetamín. Ide o psychotropnú látku schopnú negatívne ovplyvniť psychiku užívateľa,“ povedala Ligdayová.
