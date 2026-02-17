Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vo Svidníku odhalila vodiča pod zákazom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Výsledok dychovej skúšky u vodiča bol negatívny.

Autor TASR
Svidník 17. februára (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku obvinil 37-ročného muža z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, muž z okresu Bardejov v nedeľu (15. 2.) v nočných hodinách viedol osobné vozidlo po meste Svidník. Zastavila ho policajná hliadka a podrobila kontrole.

„Lustráciou bolo zistené, že ide o muža, ktorý má uložený zákaz vedenia motorového vozidla s platnosťou do septembra tohto roka. Výsledok dychovej skúšky u vodiča bol negatívny, rovnaký výsledok mal aj vykonaný drogový test,“ povedala Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
.

