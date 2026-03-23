Polícia vo Svidníku vyšetruje nehodu osobného vozidla a cyklistu
Ako uviedla hovorkyňa, 44-ročný vodič osobného vozidla nedal prednosť 74-ročnému cyklistovi idúcemu po hlavnej ceste.
Autor TASR
Svidník 23. marca (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súvislosti so sobotňajšou (21. 3.) dopravnou nehodou medzi obcami Duplín a Rakovčík. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Cyklista pri dopravnej nehode utrpel viaceré závažné zranenia, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie,“ povedala Ligdayová a doplnila, že vodič ani cyklista neboli pod vplyvom alkoholu.
