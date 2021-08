NEHODA NA CESTE: Auto skončilo na streche, spolujazdec sa vážne zranil

Svinica 20. augusta (TASR) – Pri dopravnej nehode v obci Svinica (okres Košice-okolie) vo štvrtok (19. 8.) popoludní narazilo vozidlo značky Dacia do betónového priepustu a prevrátilo sa na strechu. Podľa predbežnej správy jeden zo spolujazdcov utrpel ťažký úraz, vodič a ďalší dvaja spolujazdci sa zranili ľahko. Informovala o tom v piatok košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Vozidlo na ceste v smere na Košický Klečenov viedol 43-ročný muž z okresu Vranov nad Topľou. Pred jedným z rodinných domov z doposiaľ nezistených príčin prešiel autom do protismernej časti vozovky a následne mimo vozovky, kde narazil do betónového priepustu. „Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.