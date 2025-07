TRAGICKÁ NEHODA: Dôchodkyňa skončila pod kolesami smetiarskeho auta

Veľké Kapušany 4. júla (TASR) - Vo Veľkých Kapušanoch došlo v piatok dopoludnia k vážnej dopravnej nehode. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, 51-ročný vodič vozidla na zber komunálneho odpadu pri vjazde na cestu narazil do 80-ročnej chodkyne.



Žena prechádzala cez vozovku a vošla priamo pred pohybujúce sa nákladné auto. Zranenú chodkyňu prevzala do svojej starostlivosti posádka leteckých záchranárov, ktorá ju transportovala do nemocnice. „Žiaľ, zranenia, ktoré utrpela, boli natoľko vážne, že im krátko po leteckom transporte v nemocnici podľahla. K zraneniu žiadnych iných osôb nedošlo,“ doplnila hovorkyňa.



Vodiča nákladného vozidla podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti návykových látok. Výsledky oboch testov boli negatívne. To, či sa v organizme nebohej chodkyne nachádzali návykové látky, určí nariadená pitva.



„Poverený príslušník michalovského dopravného inšpektorátu začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ uviedla Ivanová s tým, že presné okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy.