NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom psychiatrickom pacientovi

Banská Bystrica 1. júna (TASR) – Polícia vo Veľkom Krtíši sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom 39-ročnom psychiatrickom pacientovi Domova sociálnych služieb Čeláre–Kirť Jánovi Krajčíkovi.



Ako vo štvrtok uviedla banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, menovaný zariadenie svojvoľne opustil 28. mája. Naposledy ho videli v obci Čekovce 30. mája v ranných hodinách. Nie je nebezpečný pre okolie.



Informácie o mieste, kde by sa aktuálne mohol zdržiavať, môže verejnosť oznámiť na čísle 158 alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, prípadne do správy na sociálnej sieti banskobystrickej polície.