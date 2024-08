Kľakol si na ženu a udieral ju: Po strhnutí retiazky muž ušiel

Vranov nad Topľou 30. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie 64-ročnej ženy, ku ktorému došlo vo štvrtok (29. 8.) vo Vranove nad Topľou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, podozrivého zo zločinu zadržali v priebehu dvoch hodín a umiestnili do cely policajného zaistenia.



"Vyšetrovaním bolo preukázané, že 42-ročný muž v lesnom poraste nad obytnou zónou pribehol k žene, päsťou ju udrel do tváre a zhodil ju na zem. Potom si na ženu kľakol, tlačil jej hlavu k zemi a opätovne ju udieral. Násilím jej strhol retiazku z ruky a utiekol preč," uviedla hovorkyňa.



Napadnutá žena utrpela viacero povrchových zranení. Muža obvinili zo zločinu lúpeže a vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.