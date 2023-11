Vodič s 2,6 promile demoloval vozidlá vo Vranove nad Topľou

Vranov nad Topľou 24. novembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 51-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, vo štvrtok (23. 11.) popoludní viedol osobné vozidlo v mestskej časti Čemerné vo Vranove nad Topľou, pričom pri prejazde svetelnou križovatkou narazil do obrubníka ostrovčeka, potom do autobusu a osobného vozidla.



"Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody boli všetci účastníci podrobení dychovým skúškam. V prípade 51-ročného Vranovčana bol výsledok pozitívny, a to s hodnotou 2,6 promile. Pri dopravnej nehode vznikla škoda na autobuse 3000 eur, na osobnom vozidle, ktoré opitý vodič zasiahol, približne 10.000 eur a samotný vodič si spôsobil škodu vo výške 500 eur," uviedla Ligdayová s tým, že spomenutý muž bol v dôsledku zranení prevezený do nemocnice.