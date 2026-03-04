< sekcia Regióny
Polícia vo Vranove nad Topľou riešila vlani vyše 1100 priestupkov
Vlani mestskí policajti vykonali deväť prednášok a besied zameraných najmä na dopravnú výchovu, prevenciu kriminality, drogových závislostí a alkoholizmu mládeže.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 4. marca (TASR) - Mestská polícia (MsP) vo Vranove nad Topľou riešila v roku 2025 viac ako 1100 priestupkov a vykonala vyše 1300 zákrokov. Vyplýva to zo správy o činnosti mestskej polície za rok 2025, ktorú predložili na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Mestskí policajti rieši hlavne dopravu, najmä kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania, rešpektovania dopravného značenia a kontrolu zóny plateného parkovania. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla použili v 262 prípadoch, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku.
Dohovorom vybavili príslušníci MsP 352 priestupkov a 769 priestupkov prejednali v blokovom konaní v celkovej hodnote 15.510 eur. Z verejných priestranstiev vlani odstránili desať vrakov a tri vraky premiestnili. V roku 2025 MsP disponovala 98 inteligentnými bezpečnostnými kamerami a k dispozícii mala aj dve fotopasce. Na základe oznámení občanov aj vlastných zistení odchytili celkovo 77 túlavých psov.
Vlani mestskí policajti vykonali deväť prednášok a besied zameraných najmä na dopravnú výchovu, prevenciu kriminality, drogových závislostí a alkoholizmu mládeže. Zamerali sa aj na bezpečnosť seniorov a na pravidelnú hliadkovú činnosť v rôznych častiach mesta, najmä vo večerných a v nočných hodinách. „Docieliť ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov je možné iba spoluprácou všetkých zložiek, ktoré participujú na zabezpečovaní verejného poriadku a vecí verejného poriadku v meste,“ uviedol náčelník MsP Peter Čečko. Dodal, že mestská polícia úzko spolupracovala s Policajným zborom, jednotlivými oddeleniami mestského úradu aj ďalšími zložkami.
