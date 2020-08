Vo Zvolenskom okrese boli vážne nehody, jedna smrteľná

Zvolen 6. augusta (TASR) – K dopravnej nehode, pri ktorej sa vážne zranili tri osoby, z toho napokon jedna neprežila, došlo vo dnes popoludní vo Zvolene na ceste I/66 pri jednom z nákupných centier.



Polícia vyzvala vodičov, aby sa miestu vyhli, inak museli počítať so zdržaním z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov nehody. Informovali o tom záchranári a banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že bližšie informácie prinesie neskôr.



Na mieste zasahovali šiesti hasiči s dvoma kusmi techniky. S použitím hydraulického náradia vyslobodili osoby z havarovaného vozidla.



Vo štvrtok skoro ráno došlo aj k dopravnej nehode pred obcou Očová vo Zvolenskom okrese. Ako tvrdí polícia, vyšetrovaním zistila, že 23-ročný muž, jazdiaci smerom zo Zvolena do Očovej, bol "nevodič". Nie je držiteľom vodičského preukazu, navyše auto šoféroval pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška ukázala 1,29 promile.



„Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. V pravotočivej zákrute zišiel s vozidlom do priekopy, prešiel takmer sto metrov a narazil do betónového mostíka. Auto sa v dôsledku nárazu prevrátilo cez strechu a zostalo v priekope," uviedla polícia na facebooku.



Dodala, že v aute sedel aj 18-ročný spolujazdec. Oboch so zraneniami previezli do nemocnice.