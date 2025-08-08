< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: Vodič bez oprávnenia zrazil v Sobranciach dve deti
K nehode bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník, ktorý pristál na miestnom ihrisku.
Autor TASR
Sobrance 8. augusta (TASR) - Vo štvrtok (7. 8.) večer došlo v Sobranciach k dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili dve maloleté dievčatá. Na miestnej ceste vodič bez vodičského oprávnenia pri cúvaní vozidlom zachytil obe chodkyne. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
„Vodič bol podrobený dychovej skúške na zistenie alkoholu a orientačnému testu za zistenie prítomnosti drog v organizme, oba boli s negatívnym výsledkom,“ doplnila hovorkyňa. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo jedno z dievčat ľahké poranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní.
K nehode bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník, ktorý pristál na miestnom ihrisku. „Posádka leteckých záchranárov si prevzala do starostlivosti sedemročné dieťa, ktoré bolo v stabilizovanom stave so stredne ťažkými poraneniami letecky transportované na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,“ uviedla letecká záchranná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.
Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Okolnosti dopravnej nehody ďalej vyšetrujú.
