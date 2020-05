Vodič, ktorý havaroval medzi Bottovom a Pavlovcami, zraneniam podľahol

Pavlovce/Bottovo 26. mája (TASR) – Vodič vo veku 66 rokov, ktorý v piatok (22. 5.) havaroval medzi obcami Bottovo a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota, podľahol svojim zraneniam. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Banská Bystrica na sociálnej sieti.



„Na miesto bol privolaný záchranný vrtuľník, ktorý zraneného previezol do nemocnice v Banskej Bystrici, kde vo večerných hodinách zraneniam podľahol. Pri súdnej pitve bolo zisťované aj požitie alkoholu u vodiča a podľa predbežných výsledkov mal v krvi 2,50 promile,“ uviedlo KR PZ.



Nehoda sa podľa policajtov stala na rovnom úseku cesty, kde vodič zišiel s autom k pravej krajnici a následne vošiel do priekopy. „Po náraze do svahu auto vyhodilo a viackrát sa prevrátilo. Vodič bol z vozidla vymrštený, pričom utrpel mnohopočetné zranenia,“ dodali.