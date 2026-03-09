Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÁ NEHODA V BRATISLAVE: Motorkár narazil pri cintoríne do stĺpa

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Ďalšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Vodič motocykla narazil v pondelok pri bratislavskom cintoríne Vrakuňa do stĺpa trolejového vedenia. Zraneniam na mieste podľahol. Polícia o udalosti dostala informáciu krátko po 13.30 h. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„K zraneniu iných osôb nedošlo. Premávku v uvedenom úseku aktuálne usmerňujú bratislavskí dopravní policajti. Vodičov vyzývame pri prejazde týmto úsekom na zvýšenie opatrnosti,“ uviedol.

Ako doplnil, ďalšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

