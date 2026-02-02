< sekcia Regióny
OBROVSKÉ PROMILE: Polícia zadržala Ukrajinca, ktorý riadil nákladiak

Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Vodič nákladného vozidla šoféroval s viac ako dvoma promile. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Policajti 39-ročného vodiča, občana Ukrajiny, skontrolovali v pondelok ráno. Podľa prvotného oznámenia od okoloidúcej osoby mal byť pod vplyvom alkoholu. „Hliadka sa na miesto čerpacej stanice, kde sa mal vodič s vozidlom nachádzať, presunula krátko po 8.30 h. V tom čase si člen hliadky všimol, ako sa nákladné vozidlo, v ktorom sa mal uvedený vodič nachádzať, dalo do pohybu,“ priblížila Šimková.
Hliadka podrobila vodiča dychovej skúške, ktorá sa skončila pozitívnym výsledkom, a to 2,10 promile. Ďalšiu jazdu podľa Šimkovej mužovi zakázali, zadržali mu vodičský preukaz a obmedzili osobnú slobodu. „Vodič skončil v cele policajného zaistenia, kde po jeho vytriezvení s ním budú vykonané ďalšie potrebné úkony,“ dodala Šimková.
Polícia opäť v tejto súvislosti pripomína, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok vodiči zbytočne riskujú a ohrozujú nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale spôsobujú aj majetkové škody.
