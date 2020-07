Vodič nákladného vozidla v Myjave jazdil bez vodičského oprávnenia

Myjava 31. júla (TASR) - Polícia v Myjave počas bežnej kontroly zistila, že nákladné vozidlo šoféroval vodič, ktorý na to nemal oprávnenie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti.



Polícia zastavila a kontrolovala na Brezovskej ulici pri bežnej cestnej kontrole nákladné vozidlo. „Policajti 33-ročného vodiča vyzvali k predloženiu všetkých dokladov potrebných k vedeniu vozidla a následne aj k vykonaniu dychovej skúšky. Vodič policajtom predložil požadované doklady okrem vodičského preukazu. Uviedol, že si ho zabudol,“ informovala polícia. Vykonaná dychová skúška u vodiča bola negatívna.



Policajti lustráciou zistili, že vodič je držiteľom vodičského oprávnenia na skupiny B1, B a AM. Vodič však riadil vozidlo kategórie N2 s najväčšou prípustnou hmotnosťou 6500 kilogramov. Uvedené vozidlo by mohol riadiť iba v prípade, ak by mal vodičské oprávnenie aj na skupinu C.



„Tvrdil, že o tom, že musí mať na vozidlo, ktoré riadi, oprávnenie C, nevedel. Neznalosť zákona však neospravedlňuje. Policajti s vodičom spísali správu o výsledku objasňovania priestupku a zakázali vodičovi ďalšiu jazdu. V správnom konaní mu môže byť za uvedený priestupok uložená pokuta od 300 do 1300 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá od jedného do piatich rokov,“ doplnila polícia.