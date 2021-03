Vodič narazil do policajta, obvinili ho z útoku na verejného činiteľa

Košice 18. marca (TASR) – Zo zločinu útoku na verejného činiteľa obvinil policajný vyšetrovateľ 53-ročného muža, ktorý v noci na 6. marca v Košiciach s vozidlom Fiat 500 unikal pred policajtmi a do jedného z nich aj narazil. O obvinení vo štvrtok informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



K incidentu došlo na čerpacej stanici, kde muža s nepríčetným správaním muži zákona vyzvali, aby predložil doklad totožnosti. Ten na výzvy nereagoval a arogantne s nimi komunikoval. Potom sa vozidlom prudko pohol vpred, pričom narazil do jedného z nich, vošiel do protismeru a veľkou rýchlosťou unikal smerom na Watsonovu ulicu.



"Keďže dôvodne hrozilo, že vodič svojou bezohľadnou arogantnou jazdou môže spôsobiť vážnu dopravnú nehodu, jeden z policajtov použil služobnú zbraň a dvoma výstrelmi prestrelil unikajúcemu vozidlu pneumatiku," uviedla Ivanová. Vodiča zablokovali až ďalšie policajné hliadky na Festivalom námestí.



Policajt, do ktorého vozidlom narazil, utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s časom liečenia viac ako 14 dní.