Vodič narazil do zaparkovaného auta, v dychu mal 2,31 promile alkoholu

Nedašovce 22. mája (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 29-ročný vodič. V obci Nedašovce v okrese Bánovce nad Bebravou narazil pod vplyvom alkoholu do zaparkovaného automobilu. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Vodič podľa polície nevenoval v nočných hodinách dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla, narazil do zaparkovaného automobilu, ktoré sa od plotu rodinného domu odrazilo a narazilo do ďalšieho vozidla. Na automobiloch vznikla škoda asi 2350 eur.



Policajti pri dychovej skúške namerali vodičovi v dychu najskôr 2,25 a pri opakovanej skúške 2,31 promile alkoholu.