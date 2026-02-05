Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodič nespôsobilého auta bez vodičského preukazu nemal ani 18 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

K ďalším úkonom na miesto privolali pracovníka ústredia práce.

Autor TASR
Volkovce 5. februára (TASR) - Policajti zo Zlatých Moraviec v nočných hodinách odhalili vodiča jazdiaceho bez vodičského oprávnenia s technicky nespôsobilým vozidlom. Vodič nedovŕšil 18 rokov života, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Na ceste vo Volkovciach spozorovali policajti vozidlo značky Mazda s poškodeným ľavým blatníkom. Lustráciou zistili, že vodič nikdy nemal udelené vodičské oprávnenie. Následne mladíka stotožnili a zistili, že ešte nedovŕšil 18 rokov života. K ďalším úkonom na miesto privolali pracovníka ústredia práce. Dychová skúška u vodiča mala negatívny výsledok.

.

