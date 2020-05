Vodič odmietol po nehode skúšku na alkohol a napadol záchranárov

Stará Turá 15. mája (TASR) – Do betónového múrika oplotenia rodinného domu narazil 44-ročný vodič v Starej Turej. Vo vozidle bolo aj maloleté dieťa. Vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške a lekárskemu vyšetreniu a napadol zdravotných záchranárov.



Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti, vodič sa v križovatke nevenoval dostatočne vedeniu vozidla a spôsobil dopravnú nehodu. Okrem vodiča bolo vo vozidle aj maloleté dieťa vodiča, ktoré s bolesťami odviezli do nemocnice zdravotní záchranári. Vodič záchranárov napadol, nikoho však nezranil. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely.



"O výške trestu bude rozhodovať Okresný súd v Novom Meste nad Váhom. Hrozí mu trest odňatia slobody na jeden rok," informuje polícia.