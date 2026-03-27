CESTNÝ PIRÁT: Vodič luxusného auta prekročil rýchlosť o 59 km/h
Autor TASR
Michal na Ostrove 27. marca (TASR) - Vodič osobného automobilu jazdil obcou Michal na Ostrove v okrese Dunajská Streda rýchlosťou 111 kilometrov za hodinu (km/h). Policajti mu za nebezpečne rýchlu jazdu v obci na mieste uložili maximálnu možnú pokutu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Blokovú pokutu uložili policajti aj vodičovi luxusného automobilu na hlavnom ťahu medzi mestami Galanta a Šaľa. „Išiel na ceste, kde je maximálna povolená rýchlosť 90 kilometrov za hodinu, rýchlosťou 149 kilometrov za hodinu,“ priblížili.
