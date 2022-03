NEZODPOVEDNÝ DEDKO: Opitý vodič v aute viezol 7-ročného vnuka

Dolný Lopašov 19. marca (TASR) – Policajti zasahovali v piatok (18. 3.) pri dopravnej nehode osobného vozidla, po ktorej 53-ročnému vodičovi z okresu Piešťany namerali v dychu 3,02 promile alkoholu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Vodiča obmedzila polícia po nehode na osobnej slobode. "Muž viezol poobede medzi obcami Dolný Lopašov a Vrbové 7-ročného vnuka. Pri jazde nezvládol riadenie, zišiel s autom mimo cestu a narazil do železnej konštrukcie mosta. Pri nehode utrpel vnuk vodiča zranenie a záchranári ho previezli na ošetrenie do nemocnice v Trnave," uviedla polícia.



Policajná hliadka podrobila vodiča dychovej skúške na alkohol. "Pri orientačnej skúške nafúkal 1,45 miligramu na liter alkoholu, čo je 3,02 promile alkoholu v dychu. Muža eskortovali do cely policajného zaistenia, kde si počká na verdikt súdu. V zmysle zákona je podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," informovala polícia.