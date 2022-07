ÚTEK MU NEVYŠIEL: Vodič pod vplyvom alkoholu vrazil do stromu

Trenčín 20. júla (TASR) – Trenčianski policajti obvinili 25-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V snahe uniknúť polícii zišiel z cesty a narazil do stromu. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Policajtom sa zdal podozrivý spôsob jazdy automobilu Škoda Felícia na Električnej ulici v Trenčíne. Vodič nerešpektoval svetelné a zvukové signály a snažil sa uniknúť. V pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu.



Mladý vodič neutrpel žiadne zranenie, v dychu mu namerali 1,02 promile alkoholu. Policajti mu zadržali vodičské oprávnenie a obmedzili mu osobnú slobodu. Na verdikt sudcu bude čakať v cele predbežného zaistenia.