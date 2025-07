Opitý muž za volantom: Spôsobil nehodu a skončil za mrežami

Dolné Vestenice 22. júla (TASR) - Polícia obvinila 54-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Peugeotu 206 spôsobil 19. júla večer v Dolných Vesteniciach (okres Prievidza) dopravnú nehodu, v dychu mu namerali alkohol. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



„Vodič sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil do odstaveného osobného motorového vozidla Mazda 6. Náraz spôsobil posunutie tohto vozidla do ďalšieho zaparkovaného auta značky Peugeot 3008,“ opísala Klenková.



Hliadka polície muža podrobila dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 1,21 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,52 promile. „Policajti vodiča na mieste obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia,“ doplnila Klenková.



Polícia v tejto súvislosti pripomína, že alkohol za volant nepatrí, stačí sekunda nepozornosti a môže dôjsť k tragédii. „Jazda pod vplyvom alkoholu znižuje schopnosť sústrediť sa, spomaľuje reakcie a ovplyvňuje rozhodovanie. Aj malé množstvo môže mať vážne následky. Jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči riskujú nielen vysokú pokutu, zadržanie vodičského oprávnenia či zápis do registra trestov, ale predovšetkým ľudský život,“ dodala policajná hovorkyňa.