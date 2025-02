NEÚSPEŠNÝ ÚNIK: Pod vplyvom alkoholu narazil a zranil policajta

Povina 14. februára (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu vo štvrtok (13. 2.) vo večerných hodinách v obci Povina (okres Kysucké Nové Mesto) unikal polícii a následne spôsobil nehodu. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.



"Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 45-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Mercedes po miestnej komunikácii v obci Povina. Vodič bol predpísaným spôsobom zastavovaný hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Kysucké Nové Mesto, pričom na zastavovanie nereagoval a pred hliadkou začal unikať. Vodič unikajúceho vozidla narazil do betónového stĺpu elektrického vedenia. Po náraze vozidlo odhodilo do jazdnej dráhy služobného motorového vozidla, kde vytvorilo náhlu prekážku a následne došlo k stretu so služobným vozidlom," priblížila Kocková.



Dodala, že pri nehode došlo k zraneniu policajta a taktiež vodiča unikajúceho vozidla, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do lekárskeho zariadenia. Bezprostredne po náraze bol vodič kontrolovaný policajnou hliadkou. Pri kontrole sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,60 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu.



V súvislosti s touto udalosťou muž čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.