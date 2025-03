VIDEO: NAHÁŇAČKA NA ZÁHORÍ: Zdrogovaný vodič unikal mužom zákona

Bratislava/Malacky 20. marca (TASR) - Vodič so zákazom šoférovania do roku 2033 unikal v stredu (19. 3.) pred policajtmi. Po jeho dolapení zistili, že bol pod vplyvom amfetamínu a metamfetamínu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Malackí okresní policajti zbadali auto pred 21.00 h. Chceli ho podľa Szeiffa zastaviť v obci Veľké Leváre a podrobiť kontrole, avšak vodič po ich spozorovaní zrýchlil a chcel im utiecť. "Na opakované výzvy k zastaveniu za využitia svetelného a zvukového znamenia nereagoval a pokračoval v rýchlej jazde v smere na obec Moravský Svätý Ján, ďalej cez Sekule, pričom následne vozidlo zišlo na diaľnicu D2," priblížil hovorca. Doplnil, že počas celého prenasledovania 48-ročný vodič vyhadzoval z auta rôzne predmety.



Do prenasledovania unikajúceho vozidla sa zapojili aj ďalšie hliadky, a to z obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Malacky, obvodného oddelenia Šaštín Stráže a diaľničného oddelenia Malacky. "Vzájomnou spoluprácou hliadok pri prenasledovaní sa podarilo vozidlo predbehnúť a postupným brzdením spomaliť a následne zastaviť," povedal Szeiff.



Vodič podľa neho kládol aktívny odpor a odmietal z auta vystúpiť. Policajti preto vykonali služobný zákrok, ktorým otvorili dvere na vozidle a vodiča zadržali, tvrdí hovorca.



"Muž bol na mieste podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. Policajti ho však podrobili aj vykonaniu orientačného testu na prítomnosť drog v organizme, tým bola preukázaná prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu v organizme vodiča," skonštatoval Szeiff.



Pokračoval, že lustráciou policajti ďalej zistili, že vodič má uložený zákaz vedenia motorových vozidiel do roku 2026. Pričom po ukončení tohto trestu má uložené ďalšie tri tresty na zákaz šoférovania do roku 2033. "Po vykonaní potrebných úkonov bol 48-ročný vodič umiestnený v cele policajného zaistenia. Zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva PZ v Malackách bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia," uviedol hovorca.