ZRÁŽKA V PROTISMERE: Žena utrpela ťažké zranenie

Bratislava 18. apríla (TASR) - Medzi mestskou časťou Bratislava - Vajnory a obcou Chorvátsky Grob časť Čierna voda došlo v stredu (17. 4.) k dopravnej nehode. Dôvodom bolo poškodenie pneumatiky motorového vozidla, po ktorom vodič prešiel do protismeru. Spôsobil zrážku, ktorá si vyžiadala aj ťažké zranenie. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Podľa doteraz zistených informácií 30-ročnému vodičovi vozidla zn. Citroën Jumper sa počas jazdy z doposiaľ nezistených príčin poškodila pneumatika, následkom čoho prešiel do protismernej časti cesty, kde došlo k zrážke s protiidúcim vozidlom zn. Volkswagen," priblížili policajti. V dôsledku nárazu podľa nich utrpela 49-ročná žena ťažké zranenie a bola prevezená do nemocnice.



Policajti dodali, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.