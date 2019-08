OPITÝ ZA VOLANTOM: Vodič pred obedom nafúkal dva a pol promile

Skúška na prítomnosť alkoholu v dychu potvrdila u Jozefa požitie alkoholu. Nameraná hodnota predstavovala 1,21 miligramu na liter vydýchnutého alkoholu, čo je v prepočte 2,52 promile.

Valaliky 18. augusta (TASR) – Dva a pol promile nafúkal v sobotu (17. 8.) dopoludnia 54-ročný vodič z obce Valaliky v okrese Košice-okolie. Polícia ho podrobila dychovej skúške po tom, ako skončil so svojím osobným motorovým vozidlom v priekope. Informuje o tom na svojej stránke Polícia SR – Košický kraj na sociálnej sieti.



"Jozef z Valalík so sebavedomím značne posilneným alkoholom sa otáčal v križovatke v tvare T vedúcej do obce Cestice. Asi to bola dosť zložitá križovatka, keďže pri cúvaní zišiel zadnou časťou vozidla do priekopy vedľa cesty," uviedla okolnosti nehody polícia.



Skúška na prítomnosť alkoholu v dychu potvrdila u Jozefa požitie alkoholu. Nameraná hodnota predstavovala 1,21 miligramu na liter vydýchnutého alkoholu, čo je v prepočte 2,52 promile. Vodiča obmedzili na osobnej slobode a bolo voči nemu vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.