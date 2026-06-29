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Vodič pri bežnej kontrole v obci Huncovce nafúkal takmer tri promile
Muža na mieste obmedzili na osobnej slobode, následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Huncovce 29. júna (TASR) - Vodič pri bežnej kontrole v obci Huncovce v okrese Kežmarok nafúkal takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka 31-ročného muža zastavila v sobotu (27. 6.) krátko pred polnocou.
„Pri bežnej kontrole bolo zastavené osobné vozidlo a jeho 31-ročný vodič bol podrobený okrem iného aj dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny, presiahol hodnotu 2,7 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Muža na mieste obmedzili na osobnej slobode, následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
„Pri bežnej kontrole bolo zastavené osobné vozidlo a jeho 31-ročný vodič bol podrobený okrem iného aj dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny, presiahol hodnotu 2,7 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Muža na mieste obmedzili na osobnej slobode, následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.