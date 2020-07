Vodič v Šarišskom Jastrabí pri cúvaní usmrtil dvojročné dievčatko

Šarišské Jastrabie 17. júla (TASR) – V obci Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa vo štvrtok popoludní vodič pri cúvaní narazil do dvojročného dievčatka. Dieťa náraz neprežilo. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Ľubotín začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Pred jedným z rodinných domov na mieste mimo cesty vodič na osobnom vozidle cúval, pričom s vozidlom narazil do dvojročného miestneho dievčatka. To spadlo na zem, kde ostalo ležať bez známok života,“ uviedla hovorkyňa.



Doplnila, že privolaný obhliadajúci lekár skonštatoval smrť a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu.