Vodič pri Dobšinej narazil do elektrického stĺpa

Dobšiná 11. januára (TASR) – Tragická dopravná nehoda pri meste Dobšiná si v utorok v ranných hodinách vyžiadala život 30-ročného muža z okresu Rožňava. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, vodič so svojím vozidlom narazil do elektrického stĺpa.



"Podľa doterajších zistení polície vodič viedol vozidlo v smere od mesta Dobšiná na Rožňavu, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy, s vozidlom prešiel do protismeru, následne cez priekopu a narazil do stĺpa vysokého napätia. Po náraze vozidlo vymrštilo a skončilo v priekope," priblížila policajná hovorkyňa.



Mladý vodič pri nehode utrpel vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Polícia miesto udalosti zdokumentovala, a to aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Poškodené vozidlo polícia zaistila na účely trestného konania a v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



"Bližšie okolnosti, presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody, ako aj skutočnosť, či pri nehode prípadne asistoval alkohol, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca," uviedla Mésarová.