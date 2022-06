Doživotný zákaz šoférovať nestačil: Vodič odmietol skúšku na alkohol

Partizánske 17. júna (TASR) – Policajti z Partizánskeho obvinili 46-ročného muža z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pri cestnej kontrole sa odmietol podrobiť skúške na alkohol. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



"Vodič pri kontrole nepredložil vodičský preukaz. Bol vyzvaný na podrobenie sa dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu. To mal odmietnuť, hoci by to nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie. Následne policajti zistili, že muž mal jazdiť napriek tomu, že mu bol Okresným súdom v Partizánskom udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na doživotie," informuje polícia.



Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do policajnej cely. Kládol pri tom aktívny odpor, policajti použili donucovacie prostriedky. Muž bol v minulosti už 11-krát trestaný.