< sekcia Regióny
TRAGÉDIA NA SPIŠI: Nadrogovaný vodič ťahal muža pod autom
Po tom, ako z vozidla vystúpil a všimol si osobu, privolal rýchlu zdravotnú pomoc a začal s oživovaním. Chodec však zraneniam na mieste podľahol.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 25. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje stredajšiu (24. 9.) tragickú dopravnú nehodu na Spiši. Zomrel pri nej chodec, ktorý ležal na ceste. Vodič, ktorý ho zachytil a ťahal zakliesneného pod autom, mal pozitívny orientačný test na drogy. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Vodič vo veku 39 rokov jazdil smerom od obce Švedlár do obce Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica. „Z doposiaľ nezistených príčin bezdôvodne prešiel s vozidlom do protismeru, kde v tom čase pri stredovej čiare ležal chodec. Vodič s ľavou prednou časťou vozidla chodca zachytil a ťahal ho zakliesneného pod vozidlom až k miestnym potravinám v obci Mníšek nad Hnilcom. Tam malo telo chodca spadnúť na spevnenú plochu,“ uviedla.
Po tom, ako z vozidla vystúpil a všimol si osobu, privolal rýchlu zdravotnú pomoc a začal s oživovaním. Chodec však zraneniam na mieste podľahol.
Alkohol v dychu vodiča nezistili. „Policajti vodiča podrobili aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme, jeho výsledok bol však pozitívny,“ dodala Ivanová s tým, že mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok u nebohého chodca bola nariadená pitva.
To, z akého dôvodu nebohý chodec ležal uprostred cesty, prečo vodič bezdôvodne prešiel do protismeru i ďalšie okolnosti, je predmetom vyšetrovania.
Vodič vo veku 39 rokov jazdil smerom od obce Švedlár do obce Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica. „Z doposiaľ nezistených príčin bezdôvodne prešiel s vozidlom do protismeru, kde v tom čase pri stredovej čiare ležal chodec. Vodič s ľavou prednou časťou vozidla chodca zachytil a ťahal ho zakliesneného pod vozidlom až k miestnym potravinám v obci Mníšek nad Hnilcom. Tam malo telo chodca spadnúť na spevnenú plochu,“ uviedla.
Po tom, ako z vozidla vystúpil a všimol si osobu, privolal rýchlu zdravotnú pomoc a začal s oživovaním. Chodec však zraneniam na mieste podľahol.
Alkohol v dychu vodiča nezistili. „Policajti vodiča podrobili aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme, jeho výsledok bol však pozitívny,“ dodala Ivanová s tým, že mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok u nebohého chodca bola nariadená pitva.
To, z akého dôvodu nebohý chodec ležal uprostred cesty, prečo vodič bezdôvodne prešiel do protismeru i ďalšie okolnosti, je predmetom vyšetrovania.