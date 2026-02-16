Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TAKMER TRI PROMILE: S autom skončil v priekope

Miesto nehody. Foto: Polícia

Dopravnú nehodu spôsobila v Topoľčanoch aj 31-ročná vodička.

Autor TASR
Nitra 16. februára (TASR) - V obci Rišňovce v okrese Nitra zišlo počas víkendu vozidlo z cesty do priekopy. Dychovou skúškou nafúkal 49-ročný vodič 2,83 promile alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dopravnú nehodu spôsobila v Topoľčanoch 31-ročná vodička. Pri následnej kontrole sa odmietla podrobiť dychovej skúške.

V Radvani nad Dunajom v okrese Komárno prekročil 38-ročný vodič maximálnu povolenú rýchlosť o 30 kilometrov za hodinu. Policajti zistili, že tak urobil v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý má uložený do septembra 2028.

V čase zákazu viesť motorové vozidlá jazdil aj 53-ročný vodič v obci Dedinka v okrese Nové Zámky.

Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

