Vodič sa rútil medzi Gbelmi a Kopčanmi rýchlosťou 163 km/h
Vodič bude riešený v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti a pokuta mu príde až domov.
Autor TASR
Trnava/Gbely 25. septembra (TASR) - Vodič osobného automobilu sa v stredu (24. 9.) popoludní rútil medzi mestom Gbely a obcou Kopčany v okrese Skalica rýchlosťou 163 kilometrov za hodinu. Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 73 kilometrov za hodinu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti prípad zadokumentovali a bol predložený správnemu orgánu. Vodič bude riešený v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti a pokuta mu príde až domov,“ priblížili s tým, že jazda vysokou rýchlosťou patrí medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd.
