Vodič sanitky jazdil pri Varíne pod vplyvom alkoholu, viezol dve osoby

Varín 23. januára (TASR) - Pokuta do 800 eur a zákaz činnosti až na dobu do troch rokov hrozí 48-ročnému vodičovi sanitky z okresu Žilina, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu. Policajti ho kontrolovali uplynulý víkend pri obci Varín v okrese Žilina. Nafúkal 0,67 promile. Polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



Vodič podľa ďalších zverejnených informácií šoféroval sanitné vozidlo po ceste druhej triedy z Terchovej do Žiliny. Viezol ďalšie dve osoby. Policajti mu po pozitívnej dychovej skúške zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. "Priestupok tohto vodiča bude prejednaný v správnom konaní," dodala polícia.