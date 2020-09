KASKADÉR: Vodič šiel po diaľnici D4 v protismere

Bratislava 23. septembra (TASR) – Polícia SR žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení vodiča bieleho Volkswagenu, ktorý šiel po diaľnici v protismere. Udalosť sa stala 4. septembra pred 10. hodinou na diaľnici D4 v smere z Rovinky do Šamorína. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti, kde zverejnili videozáznam protismernej jazdy.



Okrem ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky hrozí podľa polície vodičom jazdou v protismere pokuta do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. „Opätovne preto vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili bezpečne, dodržiavali dopravné predpisy a rešpektovali dopravné značenie," dodali policajti.