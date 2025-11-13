Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia zastavila zdrogovaného vodiča, v aute našli zásobu sušiny

Snímka zadržaných drog. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Muž javil známky požitia omamných látok, preto ho policajti podrobili rýchlotestu na drogy.

Autor TASR
Beladice 13. novembra (TASR) - Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry odhalili 30-ročného vodiča, ktorý šoféroval pod vplyvom drog. Vozidlo Audi A6 spozorovali v obci Beladice v okrese Zlaté Moravce. Vodič sa počas kontroly podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Muž však javil známky požitia omamných látok, preto ho policajti podrobili rýchlotestu na drogy. Ten bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a THC. Následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog tieto látky v organizme potvrdilo.

Policajti si počas kontroly všimli vo vozidle priesvitné vrecko s podozrivým obsahom. Vodiča vyzvali, aby vydal veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Ten hliadke dobrovoľne vydal vákuovaný balík s obsahom zelenej sušiny a 22 kusov menších uzatvárateľných balíčkov s obsahom zelenej sušiny.

Odobratý biologický materiál aj zaistená sušina budú zaslané na expertízne skúmanie, skonštatovala polícia.

