Polícia zastavila zdrogovaného vodiča, v aute našli zásobu sušiny
Muž javil známky požitia omamných látok, preto ho policajti podrobili rýchlotestu na drogy.
Autor TASR
Beladice 13. novembra (TASR) - Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry odhalili 30-ročného vodiča, ktorý šoféroval pod vplyvom drog. Vozidlo Audi A6 spozorovali v obci Beladice v okrese Zlaté Moravce. Vodič sa počas kontroly podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Muž však javil známky požitia omamných látok, preto ho policajti podrobili rýchlotestu na drogy. Ten bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a THC. Následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog tieto látky v organizme potvrdilo.
Policajti si počas kontroly všimli vo vozidle priesvitné vrecko s podozrivým obsahom. Vodiča vyzvali, aby vydal veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Ten hliadke dobrovoľne vydal vákuovaný balík s obsahom zelenej sušiny a 22 kusov menších uzatvárateľných balíčkov s obsahom zelenej sušiny.
Odobratý biologický materiál aj zaistená sušina budú zaslané na expertízne skúmanie, skonštatovala polícia.
