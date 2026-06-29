Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Regióny

OPITÝ VODIČ SPÔSOBIL VÁŽNU NEHODU: Nafúkal vyše 3,6 promile

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Vodič pri následnej kontrole nafúkal život ohrozujúcich 3,62 promile alkoholu, navyše nebol držiteľom vodičského oprávnenia, potvrdila polícia.

Autor TASR
Tekovské Lužany 29. júna (TASR) - V obci Tekovské Lužany v okrese Levice spôsobil počas víkendu 51-ročný vodič vozidla Toyota Yaris dopravnú nehodu. Na rovnom úseku cesty pravdepodobne prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do zaparkovanej Škody Octavia. Následkom nárazu sa jeho vozidlo prevrátilo, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Pri nehode sa zranili jeho dvaja spolujazdci.

Vodič pri následnej kontrole nafúkal život ohrozujúcich 3,62 promile alkoholu, navyše nebol držiteľom vodičského oprávnenia, potvrdila polícia.

Opití si sadli za volant aj ďalší dvaja vodiči. V Diakovciach kontrolovali policajti 31-ročného vodiča vozidla Škoda Octavia. Nafúkal 1,83 promile. V Komárne počas kontroly nafúkal 18-ročný vodič vozidla Peugeot 1,75 promile alkoholu.

Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

SHMÚ: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu

NEBEZPEČNÉ HORÚČAVY: Záchranári za víkend evidujú 308 kolapsov z tepla

DRAMATICKÁ NOC V BRATISLAVE: Lietadlo muselo núdzovo pristáť