Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. december 2025Meniny má Ivica
< sekcia Regióny

DVOJITÝ ÚLOVOK: Vodič bol pod vplyvom drog, spolujazdec v pátraní

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Vozidlo policajti zastavili na ceste I/9 v Bánovciach nad Bebravou, 39-ročný vodič bol dezorientovaný a nadmerne sa potil.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bánovce nad Bebravou 15. decembra (TASR) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou zastavili minulý týždeň automobil s vodičom pod vplyvom drog. Po jeho spolujazdcovi pátral súd, vydal príkaz na jeho zatknutie. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vozidlo policajti zastavili na ceste I/9 v Bánovciach nad Bebravou, 39-ročný vodič bol dezorientovaný a nadmerne sa potil. Skúška na alkohol bola negatívna, taxikologický skríning v zdravotníckom zariadení preukázal v jeho organizme prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu, marihuany a extázy.

Vodičovi zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. Na základe výsledkov odborného vyjadrenia bude vo veci rozhodnuté v zmysle zákona,“ doplnila hovorkyňa.

Ako dodala, v prípade 39-ročného spolujazdca zistili, že po ňom pátra Okresný súd Nitra a bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Obmedzili mu osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov ho kriminalisti eskortovali pred sudcu.

.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie