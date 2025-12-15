< sekcia Regióny
DVOJITÝ ÚLOVOK: Vodič bol pod vplyvom drog, spolujazdec v pátraní
Vozidlo policajti zastavili na ceste I/9 v Bánovciach nad Bebravou, 39-ročný vodič bol dezorientovaný a nadmerne sa potil.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 15. decembra (TASR) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou zastavili minulý týždeň automobil s vodičom pod vplyvom drog. Po jeho spolujazdcovi pátral súd, vydal príkaz na jeho zatknutie. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vozidlo policajti zastavili na ceste I/9 v Bánovciach nad Bebravou, 39-ročný vodič bol dezorientovaný a nadmerne sa potil. Skúška na alkohol bola negatívna, taxikologický skríning v zdravotníckom zariadení preukázal v jeho organizme prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu, marihuany a extázy.
„Vodičovi zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. Na základe výsledkov odborného vyjadrenia bude vo veci rozhodnuté v zmysle zákona,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, v prípade 39-ročného spolujazdca zistili, že po ňom pátra Okresný súd Nitra a bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Obmedzili mu osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov ho kriminalisti eskortovali pred sudcu.
