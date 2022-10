SKONČIL V CELE: Vodič s 3,6 promile narazil do nákladného auta

Bardejov 7. októbra (TASR) – Vodičovi osobného auta, ktorý vo štvrtok (6. 10.) podvečer v Bardejove narazil do zaparkovaného nákladného vozidla, polícia v dychu namerala 3,6 promile alkoholu. Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vzniesol voči 30-ročnému mužovi obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Bardejovčan šoféroval po ulici Pod Vinbargom, kde sa pri vchádzaní na parkovisko nevenoval plne vedeniu vozidla a narazil do nákladného auta. Jeho majiteľovi spôsobil škodu vo výške 500 eur.



"Vodič bol po dopravnej nehode podrobený dychovej skúške, výsledok prvej presiahol 3,5 promile, výsledok opakovanej dychovej skúšky presiahol hodnotu 3,6 promile," uviedla Ligdayová. Polícia muža na mieste zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.