Opitý vodič spôsobil nehodu pri Snine, nafúkal 2,6 promile
Šesťdesiatsedemročný muž mal pozitívny výsledok dychovej skúšky, dosiahol hodnotu takmer 2,6 promile.
Autor TASR
Belá nad Cirochou 29. októbra (TASR) - Polícia obvinila 67-ročného muža, ktorý v pondelok (27. 10.) večer šoféroval v obci Belá nad Cirochou v okrese Snina a narazil do protiidúceho osobného auta. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka oboch vodičov podrobila kontrole.
„Šesťdesiatsedemročný muž mal pozitívny výsledok dychovej skúšky, dosiahol hodnotu takmer 2,6 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že skončil v cele policajného zaistenia.
