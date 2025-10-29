Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý vodič spôsobil nehodu pri Snine, nafúkal 2,6 promile

Šesťdesiatsedemročný muž mal pozitívny výsledok dychovej skúšky, dosiahol hodnotu takmer 2,6 promile.

Belá nad Cirochou 29. októbra (TASR) - Polícia obvinila 67-ročného muža, ktorý v pondelok (27. 10.) večer šoféroval v obci Belá nad Cirochou v okrese Snina a narazil do protiidúceho osobného auta. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka oboch vodičov podrobila kontrole.

Šesťdesiatsedemročný muž mal pozitívny výsledok dychovej skúšky, dosiahol hodnotu takmer 2,6 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že skončil v cele policajného zaistenia.
