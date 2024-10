NAHÁŇAČKA V BRATISLAVE: Opitý Zoltán z Maďarska si poriadne zavaril

Bratislava 29. októbra (TASR) - Polícia na Lužnom moste v Bratislave zastavila vodiča, ktorý viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu. Kontrolou zistila, že ide o 55-ročného Zoltána G. z Maďarska, ktorému bol do konca marca 2025 uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Oznámenie na linke 158 o nebezpečnej jazde vodiča žltej Škody Fabia po diaľnici D2 spustilo pátranie, do ktorého boli zapojené viaceré policajné hliadky. Jedna z hliadok vozidlo zodpovedajúce popisu spozorovala počas toho, ako smerovalo z diaľnice D2 na diaľnicu D4. Na základe tejto informácie sa aj ďalšie policajné hliadky začali presúvať na miesto, kde sa im na Lužnom moste podarilo podozrivé vozidlo zastaviť," ozrejmila polícia. Dodala, že dychová skúška vodiča mala pozitívny výsledok 1,54 promile.



Policajti vodiča eskortovali na policajný útvar. Muža obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Po vykonaní procesných úkonov bol následne umiestnený do cely policajného zaistenia.