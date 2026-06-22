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Zrážka v Lendaku: Opitý vodič nedal prednosť na križovatke
Muž pod vplyvom alkoholu bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Kežmarok 22. júna (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Belej vyšetruje prípad trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 33-ročný muž mal v nedeľu (21. 6.) popoludní viesť osobné vozidlo, pričom majiteľ auta nemal o tom vedomosť a nedal na to súhlas.
„V obci Lendak tento vodič na križovatke nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste. Došlo k zrážke, pričom auto na hlavnej ceste narazilo do informačnej tabule nachádzajúcej sa za okrajom vozovky. Obaja vodiči boli podrobení dychovým skúškam, výsledok u 33-ročného muža bol pozitívny, dosiahol výsledok takmer tri a pol promile. Majetková škoda vznikla na oboch vozidlách, ako aj na informačnej tabuli, presne vyčíslená doposiaľ nebola,“ uviedla Ligdayová a doplnila, že muž pod vplyvom alkoholu bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.
Ako uviedla, 33-ročný muž mal v nedeľu (21. 6.) popoludní viesť osobné vozidlo, pričom majiteľ auta nemal o tom vedomosť a nedal na to súhlas.
„V obci Lendak tento vodič na križovatke nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste. Došlo k zrážke, pričom auto na hlavnej ceste narazilo do informačnej tabule nachádzajúcej sa za okrajom vozovky. Obaja vodiči boli podrobení dychovým skúškam, výsledok u 33-ročného muža bol pozitívny, dosiahol výsledok takmer tri a pol promile. Majetková škoda vznikla na oboch vozidlách, ako aj na informačnej tabuli, presne vyčíslená doposiaľ nebola,“ uviedla Ligdayová a doplnila, že muž pod vplyvom alkoholu bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.