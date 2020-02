POD VPLYVOM ALKOHOLU DO PRÁCE: Vodič nafúkal 1,02 promile

Lúky 1. februára (TASR) - Považskobystrickí dopravní policajti v obci Lúky v okrese Púchov skontrolovali 56-ročného vodiča Peugeotu, ktorý jazdil po parkovisku a pri parkovaní takmer narazil do iného vozidla. Muž jazdil pod vplyvom alkoholu, čelí tak obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.







Policajti ho podrobili dychovej skúške s výsledkom merania 0,49 mg/l, čo predstavuje 1,02 promile alkoholu. "Vodič im uviedol, že ide do práce a vyjadril ľútosť, že jazdil v čase, keď bol pod vplyvom alkoholu. Policajti ho po lekárskom vyšetrení umiestnili do policajnej cely a neminulo ho obvinenie," informovala v sobotu trenčianska krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.