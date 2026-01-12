< sekcia Regióny
Nadrogovaný mladík za volanom: Policajti ho zastavili v obci Bobrov
Autor TASR
Bobrov 12. januára (TASR) - Dvadsaťtriročný vodič jazdil po ceste číslo III/2276 v obci Bobrov v okrese Námestovo pod vplyvom drog. Počas kontroly vykonal vodič aj dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne spresnili, že počas kontroly bol orientačný test na požitie iných návykových látok pozitívny na metamfetamín.
