Vodič v obci Skrabské havaroval, nafúkal takmer 1,9 promile alkoholu
Obci vznikla škoda, ktorú zatiaľ nevyčíslili.
Autor TASR
Skrabské 19. augusta (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V obci Skrabské v okrese Vranov nad Topľou nezvládol riadenie a narazil do prístreška s informačnou tabuľou, do bicykla, betónových kvetináčov aj do stromu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k nehode došlo v nedeľu (17. 8.) dve hodiny po polnoci.
„Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti mladého vodiča podrobila kontrole. Bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer 1,9 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že skončil v cele policajného zaistenia. Obci vznikla škoda, ktorú zatiaľ nevyčíslili.
