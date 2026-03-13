Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodič v Poprade narazil do troch zaparkovaných áut

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Bližšie okolnosti nehody a miera zavinenia jej účastníkov zatiaľ nie sú známe.

Autor TASR
Poprad 13. marca (TASR) - Na ulici Ludvíka Svobodu v Poprade sa v piatok dopoludnia stala dopravná nehoda, pri ktorej 43-ročný vodič narazil do troch zaparkovaných vozidiel. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti a v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť. Zasahovali tam všetky záchranné zložky.

U 43-ročného vodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Negatívny bol aj skríningový test na prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ uviedla polícia.

Jedno z áut ostalo prevrátené na boku, policajti však neuviedli, či sa na mieste niekto zranil. Bližšie okolnosti nehody a miera zavinenia jej účastníkov zatiaľ nie sú známe.


